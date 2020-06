Le taux de contamination au coronavirus augment de façon inquiétante au Bénin ces dernières semaines. Et à la date du 15 juin 2020, le Bénin franchit la barre des 500 cas. Les autorités sanitaires ont informé qu’on compte désormais 532 cas confirmés à l’infection au Covid-19. Selon les informations du gouvernement, sur les 532 cas, on dénombre 287 cas actifs, et 236 personnes guéries. Le nombre de décès est resté à 9. Au total, 16575 de dépistages PCR ont été effectués contre 29726 de dépistages TDR.

Cette augmentation du taux de contamination est due à un relâchement observé chez beaucoup par rapport au respect des gestes barrières notamment le port de masque en tous lieux, le lavage systématique et régulier des mains, l’utilisation de gel hydro alcoolique et la distanciation sociale d’un mètre. Le relâchement s’est accentué depuis que le gouvernement a décidé d’alléger les mesures prises dans le cadre de la limitation de la propagation du COVID-19.

Et depuis le 2 juin 2020, le transport en commun a repris avec les minibus qui ne respectent aucunes mesures de protection. De même, les bars et lieux de cultes ont rouvris leurs portes sans qu’un suivi systématique ne soit fait pour exiger le respect des mesures barrières. Pour rappel, les autorités avaient déjà prévenu que la maladie va atteindre son pic au Bénin à partir de mi-juin 2020.