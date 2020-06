Juste après sa rencontre avec les responsables religieux hier jeudi 18 juin, le ministre de la santé a donné une conférence de presse pour faire le point de la gestion à ce jour de la terrible pandémie du coronavirus. Selon ses dires, le Bénin compte à la date du 18 juin 2020, 597 cas confirmés de coronavirus, 238 sont guéris et on déplore malheureusement 11 morts. Les six derniers sujets qui sont passés de vie à trépas souffraient de diabète, a informé le ministre qui appelle à la protection des personnes fragiles dans toutes les familles, les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques.

« Lorsque les personnes bien portantes qui sont jeunes vont contracter le virus de la Covid-19 peut être que ce sera totalement bénin. Mais elles vont l’amener à la maison et le transmettre à leurs parents (qui ont une santé fragile) et c’est ces personnes proches qui vont faire la forme grave qui aboutit souvent au décès » a expliqué Benjamin Hounkpatin. Il urge donc que ces personnes se protègent et appellent les leurs à les protéger en respectant les mesures barrières qui sont prescrites. « C’est fondamental. Il y va de leur survie » a insisté le ministre de la santé.

“L’hôpital dispose d’une capacité de plus de 100 lits“

Il a par ailleurs évoqué le cas de l’hôpital de zone d’Allada qui selon certaines langues serait saturé. Pour l’autorité il n’en est rien. L’hôpital de zone d’Allada n’est en aucun cas débordé. « Comme je l’ai dit nous avons 11 cas graves qui sont traités dans l’hôpital actuellement. Nous avons près d’une vingtaine de lits destinés à la réanimation équipés de respirateurs et tout ce qui a été acquis par le gouvernement entre temps. L’hôpital dispose d’une capacité de plus de 100 lits » a poursuivi l’autorité.

Il a par ailleurs effacé les craintes de ceux qui se demandent pourquoi l’hôpital n’est pas débordé alors qu’il y a plus de 300 cas qui y sont suivis. Selon les explications de Benjamin Hounkpatin, tous les cas ne sont pas suivis dans les structures. Les cas asymptomatiques sont pris en charge à domicile où ils sont en quarantaine avec le traitement adéquat.

Quant à ceux qui présentent les signes de la maladie, ils sont hospitalisés sur les sites dédiés comme l’ex école nationale de police, l’hôpital de zone d’Allada, l’hôpital d’instruction des armées de Parakou, le site de Natitingou et le site de l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi.