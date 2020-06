Le milliardaire américain et patron des sociétés Tesla et SpaceX, Elon Musk s’en est pris au PDG d’Amazon, Jeff Bezos. Les faits se sont déroulés hier jeudi 04 juin 2020, sur le réseau social Twitter. «C’est n’importe quoi, @Jeff Bezos» avait-il laissé voir dans son premier message, avant d’ajouter « il est temps de démanteler Amazon. Les monopoles sont mauvais!». Cette phrase constitue une réaction au tweet d’Alex Berenson, un ancien journaliste du New-York Times. Celui-ci faisait comprendre que son livre « Les Vérités non dites sur le Covid-19 et les confinements » avait été refusé par l’équipe des contenus de la plateforme Kindle, une propriété d’Amazon. La raison évoquée, est que le livre ne respecte pas les règles de la plateforme.

Le livre finalement publié

Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, n’a pas trouvé utile de donner une réponse aux provocations d’Elon Musk. Notons que c’est la première fois qu’Elon Musk lance directement une pique au positionnement économique d’Amazon. Cependant, cette querelle entre milliardaires a donné l’occasion au livre d’être publié. Pour rappel, la haine que les deux hommes entretiennent n’ait pas un secret. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que Twitter est devenu le théâtre de leurs affrontements virtuels. En dépit de leurs points communs, ils sont rivaux à travers leurs entreprises Blue Origin et SpaceX.

Elon Musk avait qualifié Jeff Bezos de « copycat »

En 2013, ils se sont affrontés pour l’utilisation du complexe de lancement LC-39A du centre spatial Kennedy, et sur un brevet de fusée réutilisable, avant que les tensions ne prennent une connotation personnelle. L’année dernière, Elon Musk avait qualifié Jeff Bezos de « copycat » (imitateur), alors que ce dernier se moquait dans le même temps de son ambition d’aller sur la planète mars, pour la coloniser.