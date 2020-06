Cinq hommes de nationalité algérienne ont été condamnés par la justice française pour avoir logé dans la maison d’une princesse saoudienne à Cannes. L’information a été donnée par un média français, qui a précisé que les personnes mises en cause ont écopé de trois mois de prison avec sursis, pour violation de domicile. La sentence a été prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes. Les faits se sont déroulés le samedi 20 juin 2020. Selon le média, ils sont tous originaires d’Algérie et se trouvaient en situation irrégulière sur le sol français.

Ils ont cassé un volet en bois

Ils étaient également venus dans le pays, en payant 500 euros chacun à un passeur. Tous les cinq n’ont pas de casiers judiciaires en France, et certains ont fait une demande d’asile. Ils ont cassé un volet en bois et se sont introduits dans une dépendance de la propriété de la princesse saoudienne. Le gardien des lieux, qui a remarqué leur présence, a contacté la police. A leur arrivée, les agents ont rapidement appréhendé les hommes. Au tribunal, les Algériens ont fait savoir que « la maison semblait abandonnée » et avait « un tas d’objets accumulés de façon désordonnée ».

Plus un débarras qu’une dépendance

Toujours selon le média ayant donné l’information, l’un des accusés a dit qu’ils cherchaient « un endroit pour passer la nuit. Alors, on a escaladé le portail ». Tant bien même que le procureur a requis trois mois de prison avec maintien en détention, l’avocat des Algériens a mis l’accent sur le fait que ses clients « n’avaient pas l’intention de voler ». Aussi a-t-il indiqué qu’il était plus question « d’un débarras que d’une dépendance ». La sentence a finalement été prononcée pour violation à domicile, puisque le chef de dégradation n’a pas été maintenu.