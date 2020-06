Le ministre de l’Intérieur français s’est prononcé une fois encore sur la situation des policiers dans le pays. A la faveur d’une audition ce jeudi 25 juin par le Sénat sur les méthodes d’intervention des forces de l’ordre, il a fait remarquer qu’il n’y avait «pas de police violente» ou «raciste» en France. Ce fut l’occasion pour l’autorité ministérielle de vanter tout le mérite des forces de l’ordre de son pays.

“Nous avons confiance en forces de l’ordre”

« Nous avons confiance en nos Forces de l’ordre. Nous ne cesserons jamais de les soutenir et de leur accorder les moyens dont ils ont besoin pour accomplir leur devoir », a poursuivi Christophe Castaner lors de son audition. Il a appelé les uns et les autres à défendre les policiers et gendarmes face aux différentes accusations qu’ils subissent. Ces déclarations interviennent dans un contexte où le monde est secoué par diverses manifestations contre les violences policières et contre le racisme.

Les policiers pourtant fâchés il y a quelques semaines…

Il y a quelques semaines, une sortie effectuée par Christophe Castaner avait suscité de vives réactions auprès des forces de l’ordre. L’autorité ministérielle avait prôné la « tolérance zéro » contre le racisme dans la police. Il avait également annoncé l’interdiction de plusieurs techniques d’interpellation. Mais les syndicats de police sont montés au créneau pour dénoncer cette option du ministre. Ils ont appelé tout le gouvernement à les soutenir pour mener à bien leur mission.

« Il n’y a pas que le ministre de l’Intérieur […] On est venu dire au président Macron qu’il doit soutenir, respecter, considérer sa police […] La police n’est pas raciste, la police est républicaine […], elle ne choisit pas sa délinquance, elle ne choisit pas la couleur de la délinquance […] et elle sauve des vies quelle que soit la couleur de la peau de l’individu. », a déclaré à la presse le vendredi 12 juin dernier Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance.