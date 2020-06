Le tribunal correctionnel de Nancy ouvre, ce jeudi 18 juin, le procès d’un ancien professeur de physique-chimie accusé pour escroquerie. Âgé de 54 ans , l’ex-professeur est poursuivi pour des faits d’escroquerie, banqueroute, abus de biens sociaux ou fraude fiscale estimés à près de 3 millions d’euros. En effet, l’universitaire aurait levé 2,8 millions d’euros auprès de plusieurs particuliers afin de financer une invention qu’il déclare avoir découvert dans le domaine de l’énergie électrique. Une invention qu’il n’a jamais concrétisée alors qu’il a dilapidé la grande partie des fonds levés. Des enquêtes ont révélé qu’il a eu à effectuer des dépenses personnelles qui dépassent largement les moyens d’un universitaire: voyages, achats de voiture de luxe et de propriétés.

Une batterie révolutionnaire

Les faits se sont produits entre 2009 et 2013. L’ancien professeur de physique-chimie aurait convaincu plus de 150 particuliers à financer l’invention d’une batterie révolutionnaire. Une batterie qui permet de conserver l’électricité afin de l’utiliser plus tard. Pour appâter ces derniers, il leur faisait voir une démonstration dans une salle sécurisée au sous-sol de l’une de ses maisons à Nancy. Ce qui levait tout doute de l’esprit des victimes; certaines victimes ont même investi 60.000 euros espérant faire des bénéfices une fois l’invention réalisée. Jusqu’en 2014, la batterie n’a jamais été finalisée et certaines victimes ont saisi la justice.

“Tout le monde a été subjugué parce qu’il branchait sur le courant de son habitation quelques secondes la boîte en question, qui était cachée sous un drap. Il retirait le cordon d’alimentation, pour réalimenter ensuite des appareils qui consomment énormément d’énergie, notamment une lampe halogène. Cette lampe fonctionnait dix à vingt minutes alors que la batterie avait été rechargée quelques secondes.” explique maître Nicolas Pasina; avocat d’une trentaine de personnes constituées partie civile. Il faut noter que, l’ancien professeur a transféré plus de 1,7 millions sur des comptes personnels.