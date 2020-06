Aux Etats-Unis, le décès du noir américain George Floyd continue d’occuper l’actualité. Les médias sociaux rapportent en effet un fait plutôt spécial qui s’est produit au Texas dans une rue de McAllen. Alors que les manifestants étaient en train de marcher dans la rue, un homme est descendu de son véhicule et a essayé de les menacer avec une tronçonneuse.

“Rentrez chez vous!”

On pouvait voir dans la vidéo publiée sur le réseau social de l’oiseau bleu et qui a été vue plusieurs millions de fois l’homme pointer la tronçonneuse sur le groupe de manifestants.Il demandait notamment aux manifestants de se disperser et de rentrer chez eux. «Rentrez chez vous! Rentrez chez vous!», avait-il insisté. «Ne laissez pas ces “nègres” vous tromper. Ne laissez ces “vidanges” d’Antifa vous tromper», avait-il poursuivi toujours l’appareil en main. Les éléments de police de la zone de McAllen l’ont par la suite identifié et mis aux arrêts pour le motif d’agression.