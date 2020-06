Les médias britanniques ont révélé ce lundi 15 juin, une situation plutôt inhabituelle qui a eu lieu en Grande Bretagne. Il s’agit d’un homme qui a assigné en justice une femme qu’il accuse de lui avoir transmis un bouton de fièvre en l’embrassant. Ce coach personnel connu sous le nom de Martin Ashley Conway réclame comme indemnisation à cette femme un montant de 130.000 livres, soit 145.000 euros.

Elle manque son “devoir moral” selon le plaignant

L’infection qu’il a contractée auprès de la femme aurait eu le mérite de détruire sa vie personnelle et professionnelle. L’indemnisation réclamée permettrait au plaignant de couvrir une partie des frais de thérapie bimensuelle jusqu’à l’âge de 79 ans. Ce montant prendrait également en charge les revenus perdus pendant sa maladie.

Selon le média britannique le Daily Mail, cette action en justice aurait été initiée parce que Martin Ashley Conway estime que la femme aurait fait preuve de négligence. Elle aurait manqué son « devoir moral, éthique et juridique » en lui cachant les risques qu’il courrait en faisant ce rapprochement avec elle.

Une rencontre remontant en mai 2019

Dans un courrier qu’il a adressé au tribunal, le plaignant a pris le temps de détailler les circonstances de sa rencontre avec Jovanna Lovelace celle qu’il poursuit. « Je l’ai rencontrée en mai 2019 et nous avons communiqué quotidiennement et cela s’est transformé en une relation émotionnelle et romantique. Le 4 juillet 2019, elle m’a invité à une soirée dans le centre de Londres et nous nous sommes embrassés. », a expliqué dans sa correspondance au tribunal Martin Ashley Conway.

« Plus tard dans la soirée, après avoir déjà partagé des baisers intimes, elle m’a informé, alors que son maquillage se détachait, qu’elle avait un bouton de fièvre. Je n’étais pas conscient de la nature contagieuse des boutons de fièvre », a poursuivi le coach personnel. De son côté, la femme ne se reconnait pas dans toutes les accusations formulées contre elle.