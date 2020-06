Une révélation, démentie. En effet, selon le New York Times, le Kremlin aurait offert à des combattants proches des factions de talibans, des primes en vue de tuer des soldats occidentaux. De quoi faire bondir le Kremlin, qui n’a pas manqué de vivement réagir. En effet, dans un communiqué publié, la Russie n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur ces informations.

En effet, aux yeux du Kremlin, ces accusations infondées et anonymes, ont provoqué une série de menaces directes sur la vie d’employés au sein des ambassades russes, à Washington et Londres. Dans les faits, le New York Times accuse une unité bien spécifique du renseignement russe d’avoir distribué des primes à des proches des talibans, si ces derniers arrivaient à tuer des soldats américains ou œuvrant au compte de l’OTAN.

Moscou, un démenti au vitriol

Selon les révélations du New York Times, toujours, le président américain aurait même été au courant de ces agissements. Le Royaume-Uni aurait également été mis au courant après que certains de ses soldats aient également été pris pour cible. De quoi faire resurgir de nouvelles tensions entre les deux nations ? Pour le moment, Washington n’a pas souhaité réagir même si le gouvernement américain n’a de cesse d’accuser Moscou de fournir une aide financière et logistique aux talibans.

Washington, au courant ?

Pourtant, ces derniers sont officiellement interdits en Russie. Cependant, Moscou apparaît comme tiraillé, soucieuse de voir la situation se calmer sur place puisque les combats ont lieu à proximité de sa sphère d’influence sur le continent asiatique. En effet, la Russie voit d’un bien mauvais oeil les tensions non loin des frontières de ses proches partenaires. Pour le moment, ces informations restent donc relativement floues, mais le dossier se veut plus qu’épineux.