Le coronavirus pourrait être anéanti en quelques minutes seulement grâce aux rayons ultraviolets du soleil. Il faut croire que les rayons ultraviolets du soleil pourraient rendre le virus de la covid-19 inoffensif. Une expérience a permis de prouver que les rayons ultraviolets du soleil sont capables de détruire seulement en quelques minutes le virus de l’actuelle pandémie. Cependant n’allons pas croire que ces rayons peuvent guérir de la maladie du coronavirus.

Dans le Journal of infectious Deseases ce 03 juin, il est dit par une équipe du centre de mesure du département américain de sécurité intérieure que le virus est vulnérable en présence des UV du soleil. Le spécialiste des maladies infectieuses Nathan Clumeck, pense que les résultats de ces expériences étaient plutôt prévisibles car il affirme que “Dans les hôpitaux, les UV sont utilisés pour désinfecter les outils chirurgicaux. Ils sont aussi utilisés en pharmacie.”. L’épidémiologiste Marius Gilbert de l’Université Libre de Bruxelles déclare aussi qu’il serait beaucoup plus facile de contrôler les infections en période de chaleur. Il s’explique « combiner les facteurs UV, la chaleur et une ventilation plus importante diminuent de toute évidence la transmission ».

« Les UV » ne « vont » pas « passer à travers notre corps et nous soigner à l’intérieur !»

Ces deux spécialistes se font quand même assez clairs. Il ne suffit pas de chaleur ou de rayons UV pour empêcher la transmission du virus ou pour le soigner. L’épidémiologiste affirme à cet effet “Si deux personnes sont très proches et se parlent : le risque est le même, au soleil comme à l’ombre. » Le spécialiste des maladies infectieuses, Marius Gilbert raisonne aussi de la même manière « Nous ne nous soignons pas avec des rayons UV ». Mais, le virus pourrait être destructible sous le soleil « au soleil, le virus est détruit. Vivre à l’extérieur nous permet de vivre normalement. » Mais on ne peut pas soigner un malade du coronavirus en le laissant au soleil. « Les UV » ne « vont » pas « passer à travers notre corps et nous soigner à l’intérieur !»