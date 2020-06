Hassan Nasrallah, le chef du mouvement libanais du Hezbollah s’est prononcé sur les nouvelles sanctions américaines contenues dans la loi César ce mardi au cours d’une allocution télévisée. A la veille de l’entrée en vigueur de cette législation, le leader du Hezbollah n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur les Etats-Unis. Pour lui, l’administration Trump ne vise que comme objectif d’ « affamer » la Syrie en guerre et le Liban voisin.

Une arme pour assiéger la Syrie selon Hassan Nasrallah

Il rappelle notamment que la république arabe syrienne a remporté la guerre sur plusieurs plans. Il fait remarquer que cette victoire est perceptible dans les domaines « militaire, sécuritaire et politique ». La nouvelle législation qui élargit l’étendue des sanctions serait selon Hassan Nasrallah « la dernière arme pour assiéger la Syrie et faire pression sur le pays ».

« On affame le peuple syrien, on porte atteinte à la livre », note-t-il avant de poursuivre l’énumération des différentes mesures américaines contre le pays. « Interdiction à quiconque d’avoir affaire (à la Syrie), interdiction d’acheter et de vendre, d’avoir affaire à la Banque centrale, aux banques syriennes et aux institutions étatiques », a-t-il notamment étalé.

Une pression sur la Banque de Liban

Le chef du mouvement chiite a par la suite assuré que « les alliés de la Syrie, qui se sont tenus à ses côtés durant la guerre (…) n’abandonneront pas la Syrie face à la guerre économique et n’autoriseront pas sa chute ». Il n’a pas manqué de se prononcer sur la pression que font les Américains sur la Banque du Liban. Le seul but selon lui serait d’empêcher à la Banque du Liban « d’injecter des dollars en quantité suffisante sur le marché ». Ce serait juste « au prétexte » que le Hezbollah utilisait cet argent en Syrie.