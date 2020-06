Depuis quelques jours, la bière LIBS est de retour dans les bars, restaurants et dépôts de vente de boisson. Ce retour de la nouvelle LIBS est intervenu avec la levée du cordon sanitaire mis en place par le gouvernement béninois. Nous vous proposons en lecture une interview avec la Direction commerciale LIBS BRASSERIE Bénin qui parle de la nouvelle LIBS et évoque les objectifs de l’industrie

1- Monsieur Tapsoba, la brasserie Libs a repris depuis quelques semaines avec la production de la bière Libs. Qu’est-ce qui explique sa suspension depuis quelques années ?

Je pourrai dire que la suspension des activités de la brasserie Libs était essentiellement centrée sur Cotonou. Car, nous étions toujours présents dans les départements du Mono et du Couffo, au Nord aussi et dans les départements du Zou et des Collines. Maintenant, nous avons eu le temps de re-parfaire la bière, améliorer la qualité et le goût. Et là, nous sommes de retour depuis un mois avec un nouveau produit, une nouvelle qualité, une nouvelle bière Libs comme beaucoup le disent.

2- Vous savez, monsieur le Directeur commercial qu’il existe sur le terrain une multitude de bières que les Béninois aiment bien consommer, quels sont selon vous les chances que LIBS puisse se repositionner et être adoptée par les consommateurs ?

Oui, nous sont bel et bien conscients qu’il y a une multitude de bières sur le marché. Nous avons quand même la concurrence qui est déjà bien installée. Mais cela ne nous empêche pas de vendre notre produit. Nous avons foi et espoir que le produit va bien se comporter sur le marché. Car, nous avons une bière de qualité supérieure, une bière qui est très raffinée, qui est très légère, qui se laisse boire facilement. C’est une bière qui est faite à base de maïs local du Bénin. On peut dire qu’avec quand même ces qualités, on peut facilement aussi se positionner sur le marché.

3- Le principal reproche qui était fait à la bière LIBS était au niveau de son goût, que d’aucuns trouvaient un peu trop amer. Dites-nous, si ce défaut a pu être corrigé et ce qui fait vraiment la particularité de la nouvelle version de votre bière pour espérer ravir la vedette aux autres marques déjà présentes ?

La qualité de la bière a été améliorée. Nous avons revu le goût amer et nous l’avons beaucoup amélioré. Nous allons juste demander aux consommateurs de goûter pour mieux apprécier la nouvelle bière.

4- Monsieur le DC, pour que votre produit puisse être adopté, il faut qu’il soit disponible et accessible aux consommateurs. A ce sujet, quels sont les actions que vous envisagez mener pour y parvenir ?

Pour la disponibilité de la bière sur toute l’étendue du pays, nous avons un circuit de distribution bien établi que nous suivons nous-mêmes. Donc, pour cela, je pense qu’il ne faut pas trop s’inquiéter. Il ne revient qu’à nous de produire en quantité.

5- La question du prix, en plus de la qualité, est un élément déterminant pour le consommateur béninois, comment entendez-vous y remédier ?

Parlant de la qualité de la nouvelle bière Libs, nous croyons qu’elle n’est plus à démonter. Tous ceux qui ont déjà eu le privilège de goûter à la nouvelle Libs peuvent en témoigner. C’est une bière qui se laisse boire, elle mousse très bien, elle est légère. Et je crois que c’est carrément un nouveau goût. Sur la qualité, il n’y a rien à dire. Mais d’aucuns diront que la qualité à un prix. Oui ! Mais comme nous sommes dans un plan de relance, nous avons totalement revu les prix pour le bonheur du consommateur. Alors tenez ! Au niveau des dépôts, vous avez la grande Libs, la bouteille de 66 cl à 4500 FCFA le casier. La petite bouteille, le casier de 24 c’est-à-dire la bouteille de 33 cl, coûte 5500 FCFA au niveau des dépôts. Donc, si les tenanciers de bars et les patrons de bars font un petit calcul, ils verront déjà que la nouvelle Libs est bénéfique puisque le prix recommandé en vente dans les bars pour le dernier consommateur, c’est 500 FCFA pour la grande bouteille et 300 FCFA pour la petite bouteille. Alors, qui dit mieux ? Vous avez 2000 F, vous avez quatre grandes bouteilles. Vous avez 1500 F, vous avez cinq petites bouteilles. A petit prix, vous allez boire la bière Libs, vous faire plaisir avec la qualité qui suit.

6- Revenons maintenant au nom de la bière. Bien des Béninois aimeraient savoir l’origine de LIBS, que pouvez-vous nous en dire en deux mots ?

En deux mots ;si je vais dire quelque chose sur la bière Libs, c’est juste dire: Libs mitonwè. Pour signaler que Libs c’est notre bière. C’est la bière béninoise, c’est la bière du Bénin. C’est une bière qui est faite avec du maïs local du Bénin. C’est une bière qui soutient la culture pour autant qu’on prend le maïs avec les Béninois. Ici, nous transformons donc, nous faisons de la main d’œuvre. Et notons que 90 % de tous ceux qui travaillent dans la brasserie sont des Béninois.

7- Monsieur le DC, par ces temps de Coronavirus, où le mouvement dans les bars est au ralenti, que comptez-vous faire pour faire adopter votre bière dont les Béninois ont quand même perdu l’habitude ?

C’est vrai que nous sommes en période de Coronavirus mais quand même pour un début, le comportement de la bière est assez satisfaisant. Nous savons que cela ne sera pas facile, mais nous avons foi que ça va ira. Pour avoir l’habitude pour la consommation, il faut juste goûter pour y rester. C’est tout ce que nous demandons.

8- Le siège de la brasserie LIBS est à Glo, donc dans la commune d’Abomey Calavi, comment comptez-vous vous y prendre pour rendre votre bière disponible en permanence dans toutes les localités du pays ?

Pour la disponibilité, nous avons réussi à travailler sur ce point en installant assez de distributeurs sur le territoire notamment nous sommes assez présents au Nord, dans le Mono-Couffo, dans le Zou-Collines. Et aussi nous avons des distributeurs à Cotonou. Donc, avec ces distributeurs, nous allons travailler à établir un circuit de distribution que nous allons nous-mêmes essayer de suivre derrière pour assurer la disponibilité du produit dans tous les bars et dans tous les points de vente.

9- Dites-nous, monsieur le Dc, la brasserie LIBS ne produit-elle que de la bière ? Si non, quels sont les autres produits et que pouvez-vous nous en dire ?

La brasserie Libs ne produit pas uniquement que de la bière et aussi pas uniquement de la bière Libs. Nous avons aussi d’autres bières telles que Laguna, telles que Marina… Nous sommes aussi présents dans les sucreries avec la gamme de sucreries SIPA. Nous sommes aussi présents au niveau de l’eau avec l’eau Akwa Verra et Adoro.

10- La bière LIBS ne se consomme qu’au Bénin ?

La bière Libs est présente au Bénin. Mais aussi, il ne faut pas oublier de signaler que nous avons une usine déjà depuis deux ans au Burkina-Faso. Et là-bas aussi, la bière ne se comporte pas mal. Les consommateurs l’aiment bien et l’ont quand même adoptée. Donc, je pense que ça sera pareil ici au Bénin.

11- Monsieur, dites-nous, quelles sont les raisons que vous avez de croire que vos objectifs seront atteints avec LIBS, auprès du consommateur Béninois ?

Ce qui me laisse croire que nous allons atteindre nos objectifs ici au Bénin, c’est la qualité du produit que nous proposons et aussi le prix qui est présenté aux différents consommateurs.