Il y a quelques jours, la superstar du RnB US, Beyoncé annonçait la diffusion prochaine de son premier film sur Disney+. Ce film met en avant les cultures africaines et noires, la bande-annonce du film a suscité un véritable engouement auprès de l’opinion publique américaine. Tout récemment, la compagne de Jay-Z a été honoré à la cérémonie des BET Awards, qui célèbrent les artistes et les sportifs noirs. Pour cette consécration, Beyoncé a été félicité par l’ancienne first lady, Michelle Obama.

L’épouse de Barack Obama a été dithyrambique à l’endroit de la star lors de la cérémonie virtuelle des BETS Awards. Le travail associatif de Beyoncé a été salué, il faut dire que la sublime jeune femme s’investit dans de nombreuses missions à caractère social notamment à travers sa fondation, BeyGOOD. La fondation a initié plusieurs programmes pour la communauté noire dans la ville de Houston (ville natale de Beyoncé) durant cette période de crise sanitaire.

Beyoncé donne de la joie dans tout ce qu’elle fait selon Michelle Obama

Michelle Obama a donc salué l’engagement de Beyoncé dans un vibrant hommage vidéo où elle explique que la superstar est un modèle à suivre, une personne qui se soucie du bien-être des autres. “On peut le voir dans tout ce qu’elle fait, de sa musique qui donne la parole à la joie noire et à la douleur noire, à son militantisme qui réclame la justice pour les vies noires. Et quelle que soit la taille des scènes, je sais que ma fille n’est pas satisfaite si elle ne partage pas tout son éclat avec la génération suivante. Alors à ma fille, je veux juste dire, vous m’inspirez, vous nous inspirez tous. Félicitations ma fille, je t’aime tellement” a déclaré Michelle Obama qui est l’une des personnalités les plus appréciées aux Etats Unis