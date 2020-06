Deux sportifs d’origine américaine ont été durement sanctionnés pour avoir prononcé des insultes à caractère raciste. Il s’agit des skieurs Kiernan et Deven Fagan. Ces deux jeunes qui sont classés parmi les meilleurs de leur catégorie ski freestyle américain peuvent faire une croix sur leur carrière à cause de cette situation.

Violation du code de conduite…

En effet, ils ont été virés pour une période indéfinie de l’équipe américaine et des événements. Ils ont également été sanctionnés par leur fédération de tutelle, U.S. Ski & Snowboad. Le motif de la sanction prononcée par la fédération est qu’ils ont violé le code de conduite imposé au sein de l’association.

« U.S. Ski & Snowboard ne tolère ni les actes de violence, ni le fait de boire de l’alcool quand on n’a pas l’âge requis, ni un langage discriminatoire ou des actions qui critiquent, ridiculisent ou dénigrent la race, la couleur, la nation d’origine, le genre, l’orientation sexuelle, le statut marital, la religion ou l’âge d’un autre individu », a notamment martelé dans un communiqué la fédération U.S. Ski & Snowboad.

Des cours sur ” l’éducation”…

Avant d’être accepté à nouveau, les frères Fagan auront l’obligation de suivre des cours sur « l’éducation à la diversité et à la sensibilité » a poursuivi le communiqué. En plus de tout ceci, ils ont été lâchés par les deux sponsors qui les soutenaient dans leurs carrières. Il s’agit de MDV (Marker Dalbello Völkl) et Douchebags. Ces deux structures ont respectivement annoncé la fin de leur collaboration avec les frères Fagan en réaffirmant notamment leur opposition au racisme et à toutes ses affiliations.

« L’utilisation ou l’affiliation à des insultes raciales n’est jamais ok, et après avoir vu ce contenu, nous n’avions pas d’autre choix que de mettre un terme à notre relation avec ces deux athlètes », a fait savoir Geoff Curtis, vice-président du marketing pour MVD. Notons que toute cette ribambelle de sanctions intervient alors que les deux sportifs ont essayé de sauver les meubles en présentant leurs excuses via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.