Les Reds sont sûrs de remporter la Premier League alors qu’il reste sept journées avant la fin du championnat. Liverpool qui avait battu la veille Crystal Palace par le score de quatre buts à zéro ne peut plus être rattrapé par son dauphin Manchester City qui a enregistré une défaite (2-1) face à Chelsea ce jeudi 25 juin à l’occasion de la 31ème journée du championnat anglais.

Le titre 30 ans plus tard

Notons que Liverpool qui a remporté le titre de champion d’Angleterre 19 fois au total a connu son dernier sacre en 1990, soit trente ans auparavant. Un sacre historique en Angleterre puisque, les hommes du technicien allemand Jurgen Klopp sont la première équipe à avoir remporté la Premier League avant la 32ème journée. Avec 86 points, les coéquipiers de Sadio Mané ne peuvent en effet plus être rattrapés par les Citizens qui comptabilisent 63 points après cette défaite face à Chelsea.

Sadio Mané : premier sénégalais sacré champion d’Angleterre

Sacré champion d’Europe en 2019 avec Liverpool, l’attaquant sénégalais entre dans l’histoire avec ce nouveau titre. En effet, aucun joueur sénégalais n’avait avant lui remporté la Premier League. “Le chemin est long et parsemé d’embûches. Mais on savait qu’à force de persévérance on y arrivera. Mention spéciale au staff technique de LFC, à mes coéquipiers, aux salariés du club sans oublier nos vaillants supporters qui ne ménagent aucun effort à nous soutenir. Être champion ça se fête !” a réagi le Ballon d’Or africain sur son compte Facebook.