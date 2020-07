Au Bénin, le parrainage de candidat pour la présidentielle de 2021 sera fait par les partis politiques et non les élus comme le prévoient les textes en vigueur. Cette annonce faite par le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou ce lundi 29 juin sur le plateau de la télévision nationale sonne comme un ballon d’essai. Le fait même de l’avoir fait vers la fin de l’entretien est suspect et le silence des médias aux ordres l’est encore plus. A neuf mois de la présidentielle de 2021, les tractations sont en cours dans une discrétion étonnante.

Des soupçons que des élus sont déjà approchés dans le cadre du parrainage des candidats qui ne sont pas de la mouvance présidentielle. Et on voit des ambitions s’afficher comme celles du professeur Joël Aïvo qui n’est pas de la mouvance. Des observateurs politiques avertis pensent que le parrainage au Bénin peut se faire comme dans d’autres pays. Par exemple en France, un socialiste peut parrainer un candidat d’extrême droite.

Dans le contexte béninois où l’opposition n’a ni député ni maires pour parrainer un candidat, une seule possibilité s’offre à elle : négocier avec les élus des deux partis de la mouvance (l’Union progressiste et le Bloc Républicain) pour obtenir le fameux sésame. Car, ce sont ces deux partis qui détiennent la clé du jeu pour 2021. Et donc l’annonce du président Louis Vlavonou vient refroidir les ardeurs et baliser le terrain exclusivement à Patrice Talon ou aux éventuels candidats de la mouvance au cas où elle décide que le Bénin aura droit à un match amical lors de la présidentielle de 2021.

Verrouiller davantage le parrainage

Mieux, cette annonce de donner le droit exclusif aux partis pour parrainer les candidats à la présidentielle est comme un lapsus, une information distillée dans l’opinion pour voir la réaction des populations. Une fois que c’est fait, la mouvance va scruter les réactions pour aviser. De sorte que, après cette prestation de Louis Vlavonou sur la télévision nationale, si rien n’est fait par les acteurs politiques, la société civile et les populations, le risque de voir la parole du président de l’Assemblée nationale se traduire en lois interprétatives et complétant le code électoral et la loi sur système partisan est bien réel.

Comme au lendemain des élections municipales et communales, les Béninois vont se réveiller un matin et voir que les députés ont verrouillé davantage la question de parrainage. A neuf mois de l’élection, la possibilité de modifier les textes n’est pas totalement exclue. Mais, la véritable question est de savoir dans quel sens ira une éventuelle modification. Car, beaucoup sont pour une modification permettant de sauter le verrou de parrainage comme le politologue Expédit Ologou.