Snoop Dogg est sans doute une des personnalités du showbiz US. Beaucoup le considèrent aussi comme un des chanteurs les plus talentueux de sa génération. Depuis le début de sa carrière, Snoop Dogg a su mettre en avant sa personnalité atypique pour conquérir le cœur de ses fans à travers ses tubes qui sont pour la plupart devenus cultes. Alors que les USA sont ébranlés ces derniers jours par des manifestations qui ont éclaté suite au décès de George Floyd à Minneapolis après une bavure policière, Snoop Dogg a indiqué qu’il va voter pour la première fois en Novembre prochain.

Snoop Dogg n’a jamais voté de sa vie. Dans un récent entretien à une radio américaine, le chanteur a expliqué cela par les démêlés qu’il a eus avec la justice. En effet, Snoop n’est pas une personnalité atypique pour rien, il est connu pour être un grand consommateur de cannabis qui a également connu la prison à plusieurs reprises pour d’autres délits. L’artiste s’est par la suite assagi et il a purgé toutes ses peines. “Pendant des années, j’étais convaincu qu’on ne pouvait pas voter si on avait un casier judiciaire” a déclaré l’interprète de “Who Am I ?

Voter pour faire partir Trump

Il faut savoir qu’aux USA, les personnes reconnues de délits perdent leur droit de vote, cependant ils recouvrent ce droit de vote une fois leur peine purgée ce qui est le cas pour Snoop Dogg. En Novembre prochain, l’artiste RnB devrait donc voter pour la première fois de sa vie, il a confié ne plus supporter Donald Trump et qu’il est temps que le magnat de l’immobilier rende le tablier. “Je n’ai jamais voté de ma vie mais cette année je pense que je le ferai car je ne supporte plus de voir cet abruti au pouvoir. Je ne peux pas dire aux gens de faire quelque chose, et ne pas le faire moi-même” dira en substance Snoop.