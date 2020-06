La pandémie du coronavirus fait ses premiers condamnés au Bénin. Le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo a condamné un agent de santé pour violation du secret professionnel. Pour avoir diffusé un audio qui a trait aux cas de contamination du coronavirus, un agent de la santé a écopé de 06 mois de prison dont un ferme.

L’actualité sanitaire liée au coronavirus fait sa première victime au Bénin. Le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo a sanctionné sévèrement un agent de santé. Le mis en cause est en fonction au centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé et du Plateau (CHUD-OP).

Pour avoir violé le secret professionnel (notamment après avoir publié sur les réseaux sociaux, un audio mentionnant des cas de coronavirus), le tribunal a condamné le mis en cause à 6 mois de prison dont un mois ferme. Le prévenu est aussi condamné à verser la somme de 400 000 FCFA d’amende. L’agent de santé a été écroué en prison pour avoir violé l’article 622 du code pénal en vigueur.

« Les médecins, chirurgiens ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie(…), auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA », précise l’article 622 du code pénal.