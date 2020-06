Les ministres du plan Abdoulaye Bio Tchané, des finances Romuald Wadagni et des affaires sociales Véronique Tognifodé Mèwanou ont animé une conférence de presse ce matin à Cotonou. Cette sortie médiatique a permis aux trois autorités d’apporter des clarifications sur les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19. En effet, le gouvernement a mis sur la table plus de 74 milliards de FCFA pour cela.

Selon les explications d’Abdoulaye Bio Tchané, il y a « d’abord un soutien de 63 milliards de francs cfa à peu près au profit des entreprises surtout les PME. Cette donation est destinée à la prise en charge des salaires des employés déclarés, au remboursement des crédits de TVA, à l’exonération du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. Elle prend aussi en compte les loyers commerciaux sur trois mois au profit des agences de voyage déclarées ». Elle est également destinée à la prise en charge intégrale des factures d’électricité et d’eau sur trois mois de ces entreprises, a poursuivi le ministre du plan. Son collègue de l’économie et des finances complétera ses dires.

Plus de 2 milliards 800 millions pour l’informel

Pour Romuald Wadagni, l’Etat a retenu de rembourser 70% des charges salariales des entreprises ciblées par cette mesure, avec les impôts et charges sociales liés à ces salaires. « Il a également été décidé de prendre intégralement en charge les coûts d’abonnement d’eau et d’électricité pour les entreprises » ajoute l’argentier national. La ministre des affaires sociales a quant à elle, parlé des fonds mis à la disposition des secteurs formel et informel.

On retient de ses explications que le formel a eu 2 milliards 146 millions de francs Cfa , l’informel identifié 1 milliard 598 millions et l’informel non identifié 1 milliard 235 millions . « Aucun acteur informel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 20 mille francs ; aucun acteur informel identifié ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 30 mille francs et aucun acteur formel , 45 mille francs Cfa » informe par ailleurs Mme Véronique Tognifodé Mèwanou.