À Toronto, une manifestation contre l’injustice faite aux noirs a été perturbée par un « blackface ». Les manifestants n’ont pas beaucoup aimé l’intrusion d’un inconnu qui s’était peint le visage en noir pendant l’hommage à George Floyd et aux victimes des violences policières. Il faut dire que ces manifestations avaient lieu dans plusieurs endroits au même moment dans la métropole ontarienne. Dans la Ville-Reine aussi il y a eu une manifestation contre le racisme. Des manifestations qui ont eu lieu dans le calme.

Selon un média canadien, le perturbateur a déclaré ne pas avoir eu l’intention d’interrompre la manifestation antiraciste. Il affirme à cet effet qu’il n’«essayait pas de perturber » l’évènement avec son blackface. Un maquillage que les manifestants ont tenté de retirer en lui jetant de l’eau à la figure avant d’être évacué par la police. Les participants de cette manifestation qui scandaient «Black Lives Matter» ce qui signifie que « les vies noires comptent » ont aussi marché dans les rues des environs.

Un agent des forces de l’ordre (Matt Moyer) a affirmé à Global News que contrairement à toutes les attentes, tout se serait déroulé dans le calme. Mais il faut avouer que n’étant pas certain de la tournure que prendront les évènements, les boutiques et magasins dans la zone ont pris des mesures de protection. A quelques kilomètres de Nathan Phillips Square, il y a eu un autre groupe de manifestants du côté de Trinity Bellwoods Park.

⚠️Warning: lots of profanity.

Tense moments as person wearing black face paint walks into crowd peacefully protesting against anti-Black racism. Tempers flare and there are calls to arrest the person. #TorontoProtest pic.twitter.com/fzUOUTYn3m