A l’instar de plusieurs communes du Bénin, la ville de Cotonou n’a pu élire ce 1er juin, le nouveau patron de l’administration municipale. Les 49 membres que compte le conseil municipal ont été officiellement installés mais l’élection du maire et ses adjoints reportée sine die.

Ils sont désormais membres à part entière du conseil municipal de Cotonou. Tous les 49 conseillers étaient présents à la salle de cérémonie de la mairie sous convocation préfectorale. Ils sont entrés pleinement dans leur mission. Malheureusement, la fumée blanche n’est pas sortie. Le nouveau maire de Cotonou n’a pu être désigné en raison de l’absence de la liste de candidature du parti, non transmise à tant au préfet du Littoral.

« Conformément aux dispositions du code électoral notamment l’article 189, le parti majoritaire présente au préfet la liste de candidatures. Au moment de l’installation du conseil communal, cette liste n’était pas disponible », a déclaré le Préfet Jean-Claude Codjia, au micro de nos confrères de la radio nationale.

Face à la situation et tenant rigueur aux dispositions du code électoral, l’autorité préfectorale a ordonné le report de l’élection du maire de Cotonou. « La séance a été suspendue et j’espère que toutes les dispositions seront prises pour que nous ayons cette liste pour l’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissements de Cotonou », a indiqué le Préfet du Littoral.