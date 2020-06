Le gouvernement russe a estimé que les accusations américaines sur son éventuelle implication dans les troubles aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd, sont de la manipulation. Ce lundi 1er juin 2020, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova a fait savoir sur Facebook que ces affirmations américaines sont infondées, tout en soulignant que de tels agissements sont de sales méthodes. La réaction de la Russie intervient après que l’ancienne conseillère à la sécurité des Etats-Unis, Susan Rice, a suspecté Moscou de soutenir les violences qui ont eu lieu lors des protestations aux Etats-Unis.

L’ancienne conseillère tente de reproduire la même erreur

«Je ne serais pas surprise si la Russie a incité des extrémistes des deux côtés à l’aide des réseaux sociaux. Je ne serais pas surprise si Moscou les finance sous telle ou telle forme» avait-elle déclaré. Maria Zakharova a fait comprendre à Susan Rice, qu’Hilary Clinton ainsi que toute l’équipe de l’ex-président Barack Obama« se sont auto-convaincus et ont tenté de convaincre le monde entier que les problèmes internes des États-Unis ont été créés et aggravés par quelqu’un “de l’extérieur”, à savoir par la Russie». Sur le réseau social, la diplomate russe a indiqué que l’ancienne conseillère, tente aujourd’hui de reproduire cette même erreur, en faisant recours avec un journaliste de CNN, « à des méthodes sales de manipulation de l’information: des fake news et zéro faits à l’appui ».

Un excellent exemple de propagande

Pour elle, l’interview que Susan Rice a accordée au média américain est un excellent « exemple de propagande ». Maria Zakharova n’a pas manqué de rappeler à cette dernière que les supposés réseaux sociaux utilisés par les Russes pour attiser les violences aux Etats-Unis, appartiennent aux Américains, enregistrés aux USA et régulés par les lois américaines. Elle a par ailleurs déclaré que l’information concernant l’implication de la Russie dans les tensions aux Etats-Unis, est une insinuation fausse et erronée.