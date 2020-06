Aux USA, pour atténuer l’impact économique de la crise sanitaire sur les citoyens américains, le président Trump mettait sur pied des aides financières individuelles. Ainsi, dans le cadre de ce programme de secours au budget (plus de 2000 milliards de dollars), ce serait plus de 130 millions de paiements qui avaient été faits aux contribuables américains. Mais ce jeudi, le « Government Accountability Office », la branche d’audit du Congrès, faisait mention de plus d’un million de paiements d’une valeur d’environ 1,4 milliard de dollars, envoyés à des personnes décédées.

Une monumentale erreur…

En réponse à la pandémie de COVID-19, le Congrès a affecté 2000 milliards de dollars en aide d’urgence aux personnes, aux entreprises, au système de santé et aux gouvernements des États et des collectivités locales. Compte tenu de la crise économique et de santé publique généralisée , des agences de l’ensemble du gouvernement fédéral ont été sollicitées pour une aide immédiate. Nécessitant un niveau de réactivité sans précédent parmi la main-d’œuvre fédérale, y compris ceux qui sont en première ligne, en contact direct avec les citoyens américains.

Conformément à l’urgence de répondre aux problèmes de santé graves et généralisés et aux perturbations économiques, les agences ont donné la priorité à la vitesse d’exécution, pour si possible, en sus de la distribution des fonds, mettre en œuvre de nouveaux programmes. Cependant, à mesure que des compromis ont été faits, les agences, selon le comité d’audit du Congrès, auraient manqué de transparence et de responsabilité.

Une partie de l’argent s’était ainsi retrouvée au mauvais endroit parce que les services chargés des paiements n’avaient pas consulté les registres de décès pour s’assurer que des personnes disparues ne reçoivent pas de fonds. Ce serait ainsi que 1.4 milliards de dollars avaient été envoyés aux frais de l’administration à des personnes qui n’avaient plus besoin d’aide. L’administration Trump serait encore à réfléchir à comment récupérer ces fonds , dont une bonne partie avait été directement virée sur des comptes bancaires par dépôt direct. Et rien n’était moins sûr que de voir des héritiers des défunts « bénéficiaires » qui ont reçu les «aides», venir de leur propre chef rendre les fonds.