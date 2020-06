Une femme a donné naissance à un enfant dans un parking. Les faits se sont déroulés aux Etats-Unis. Selon les informations d’un média français, même si la mère avait prévu accoucher dans un bain de la maison de naissance Natural BirthWorks, elle n’a cependant pas pu y arriver à temps. C’est finalement sur un parking, que Susan a pu accoucher, avec l’aide de son compagnon Joseph. Dans une vidéo de la scène qui a été filmée, la sage-femme, Sandy Lobaina, reste derrière la maman pour l’aider et récupérer le nouveau-né.

Elle a été escortée à l’intérieur de la maison de naissance

Alertés par les cris de la maman, certains policiers se sont approchés et ont assisté à une scène étonnante. « Vous avez besoin d’aide ? » a demandé l’un d’eux. La sage-femme lui a alors répondu « non, non, elle est là pour accoucher, elle n’a simplement pas eu le temps d’arriver à l’intérieur ». C’est à cet instant que l’enfant est venu au monde, alors que sa mère n’a pas eu le temps de retirer son short. Cette dernière a par la suite été escortée à l’intérieur de la maison de naissance, sous le regard stupéfait des policiers.

« Celle-ci est une première !»

Dans une interview accordée par la sage-femme à un média américain, elle a fait comprendre que les naissances pouvaient se dérouler rapidement, puisqu’elles ne prenaient pas toujours des heures. Même si elle reconnaît avoir vécu des naissances surprenantes, celle vécue avec Susan était du jamais vue. « J’ai déjà vécu des naissances folles, mais celle-ci est une première ! » a expliqué Sandy Lobaina. Notons que ce n’est pas pour la première fois qu’on assiste à un accouchement dans un lieu insolite. En novembre 2019, une jeune femme âgée de 19 ans avait donné naissance à un petit garçon, en boîte de nuit, à Toulouse en France.