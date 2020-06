En France, Emmanuel Macron veut investir afin d’aider les grands groupes pharmaceutiques à travailler et produire sur le territoire. Récemment, celui-ci s’est donc rendu du côté du laboratoire Sanofi, qui a confirmé un investissement de 610 millions d’euros dans l’Hexagone. De son côté, le président a confirmé qu’une enveloppe de 200 millions allait être débloquée afin de financer de nouvelles infrastructures.

Il y a quelques semaines, Sanofi suscitait l’indignation en affirmant avoir trouvé un accord avec les USA. Le vaccin, s’il était rapidement trouvé, irait en premier lieu, aux États-Unis, qui ont investi à hauteur de 30 millions de dollars dans la recherche. Le buzz effacé, le groupe revenant sur ses propos, le président Macron a décidé de monter au créneau. C’est à Marcy-l’Étoile, là où les laboratoires du groupe sont implantés, que ce dernier s’est rendu afin d’y faire des annonces.

Macron et Sanofi s’associent

Terre de recherche, la France entend bien le rester. Ainsi, Sanofi a confirmé un investissement de 610 millions en France, dans le secteur scientifique, confirmant une nouvelle usine de production en région lyonnaise. 200 emplois seront créés. De son côté, l’exécutif a confirmé une enveloppe de 200 millions d’euros, afin d’aider à financer les nouvelles infrastructures ainsi que les centres de recherche et de développement. Dans l’idée, le gouvernement souhaite relocaliser la recherche en France et permettre aux jeunes de s’intéresser à la science, en ayant de nouvelles perspectives d’avenir.

La France, une terre de vaccins

Cet investissement est donc la preuve d’un investissement fort et important de la part des deux parties. Une manière également de se défendre contre l’avenir. De nouvelles pandémies risquent d’apparaître et de chambouler de nombreux secteurs. En renforçant sa stratégie sanitaire, le pays s’offre donc des perspectives de sortie de crise plus rapide. Une manière également de remettre la France et l’Union européenne au centre des débats alors que la Chine et les États-Unis semblent avoir une longueur d’avance.