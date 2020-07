50 Cent est l’une des personnalités les plus connues du showbiz américain. Au début des années 2000, fifty était l’un des patrons incontestés du rap US. Plusieurs de ses titres sont devenus cultes et le natif du Queens continue de garder un immense aura dans la sphère du rap américain malgré un relatif retrait depuis quelques années pour se livrer à d’autres activités. En effet, 50 Cent est producteur de films depuis quelque temps maintenant et on peut dire que cela lui va plutôt bien, il est la tête pensante de la série à succès Power qui bat tous les records aux USA.

Avant de connaître le succès, fifty de son vrai nom Curtis Jackson, a connu de nombreuses péripéties au cours de sa vie. Il y a quelques jours, 50 Cent était l’invité de l’émission Young Money Radio d’un autre célèbre rappeur, Lil Wayne. Le producteur de la série Power a livré une anecdote cocasse qui s’est déroulé dans son quartier du Queens alors qu’il n’était qu’un gamin. Le chanteur dira qu’il a une fois été pourchassé par la police qui semblait le confondre avec quelqu’un d’autre.

Une idée de génie ?

50 Cent dira qu’il fut pris en chasse par des policiers qui pensaient qu’il avait tué deux jeunes filles dans son quartier. La police avait alors mobilisé d’importantes ressources pour traquer le rappeur, des chiens et des hélicoptères ont été mis à disposition. Fifty relatera que pour échapper aux policiers, il fut obligé de se déguiser en grand-mère. “Ils avaient des hélicoptères, des chiens, tout. J’ai perdu ces négros. Je suis sorti de là. J’avais la robe de ma grand-mère et tout ça, une perruque et tout ça” a déclaré le rappeur qui ajoutera que la traque a duré quelques jours. Pendant ce laps de temps, il a tout fait pour ne pas se faire prendre.