Jessica Mulroney est canadienne ; styliste de mode et consultante en marketing. La jeune dame de quarante ans est surtout connue pour les émissions télévisées de mode qu’elle anime sur des chaines américaines et canadiennes. Mais ce qui faisait sa particularité d’un point de vue médiatique surtout, c’était sans aucun doute la grande amitié qui la lie à Meghan Markle , la duchesse de Sussex. La styliste était accusée de racisme et depuis, elle avait entamé une descente aux enfers qui n’en finissait pas.

Jessica Mulroney ne s’en sort plus

Jessica et Meghan se sont rencontrées il y a des années, alors que Meghan Markle, jeune actrice faisait son parcours à Hollywood, avec la série ‘’Suits’’. Une amitié était née, et Jessica Mulroney, restera pendant des années la meilleure amie, la conseillère en style, la planificatrice de mariage de Meghan Markle, Duchesse de Sussex, Comtesse de Dumbarton et Baronne Kilkeel. Et même quand cela l’avait exigé, la styliste avait fait office de baby-sitter pour Archie Mountbatten-Windsor, fils du prince Henry et de Meghan. Une amitié qui s’était révélée très opportune pour la styliste puisque sa familiarité avec un couple royale avait donné du prestige à ses émissions et incidemment à ses collections.

En Mai, se produisait à Minneapolis un drame qui induisait un mouvement de protestation contre le racisme, les inégalités et les violences policières. Un mouvement rapidement devenu mondial. En juin, après une série d’échanges avec une influenceuse basée au Canada, la styliste était taxée de raciste et perdait presque aussitôt ses contrats d’émissions de télévision.

Dans la foulée la styliste perdait également, de nombreux clients parmi les plus importants. Et selon des personnes qui lui étaient proches, Jessica Mulroney avait souffert de sentir son amie de toujours, Meghan Markle, prendre avec elle ses distances. Selon la styliste, un mot, une marque de soutien de la part de sa royale amie, qui était également afro descendante, aurait suffi à redorer son image.