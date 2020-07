Une photo insolite, faisait le buzz sur la toile depuis quelques jours. La photo publié par un malaisien en début de mois, la photo n’avait attiré l’attention que maintenant. Sur l’image publiée sur twitter, on pouvait voir un poisson avec des lèvres ressemblant à s’y méprendre à des lèvres humaines. Une image qui avait fait réagir nombre d’internautes, certains s’amusant même à associer les « lèvres » à celles de stars connues.

Comme ceux d’Angelina jolie…

La publication est rapidement devenue virale, amassant plus de 8 200 ‘’retweets’’ et plus de 14 000 ‘’likes’’. Et il n’a pas fallu longtemps avant que les internautes amusés, ne créent des mèmes à partir de la créature à l’allure particulière, rendant hommage à ses lèvres enviables. Des lèvres que les internautes n’avaient pas hésité à comparer à ceux de sex-symbol du monde du show-biz contemporain comme l’actrice Angelina jolie, ou la star de téléréalité et influenceuse Kylie Kristen Jenner.

Le poisson identifié comme un poisson-baliste, ne serait pas vraiment unique dans son genre. Il existerait selon des scientifiques près de 40 espèces différentes de poisson-balistes, et une multitude d’autres présentant ces caractéristiques particulières dans le monde. Des poissons qui contrairement à ce que pouvait suggérer ses « lèvres » sensuelles, étaient particulièrement agressifs, et pouvaient d’une morsure occasionner de grosses blessures.

Cependant, toujours selon les scientifiques, la rangée de dents délicates qu’on pouvait observer sur la photo, serait quelque peu surfaite. Même s’ils reconnaissaient que plusieurs espèces de poissons habitaient notre planète et partageaient le trait surprenant d’avoir des mâchoires à pleines dents très fortes qui pouvaient percer certaines coquilles et carapaces parmi les plus durs.