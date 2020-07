Le fils aîné du président syrien Bachar el-Assad, est visé par l’administration Trump. En effet, Hafez el-Assad, 18 ans, a été inscrit ce mercredi 29 juillet 2020, sur la liste noire des Etats-Unis. L’information a été donnée par le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. Le fils du numéro un syrien n’aura donc plus la possibilité d’aller aux Etats-Unis, où tous ses avoirs seront bloqués. « Nous avons constaté une montée en puissance de son importance au sein de la famille » a confié à la presse, un haut responsable américain concernant Hafez el-Assad.

Plus de 380 000 morts

Selon ses dires, « les enfants majeurs continuent essentiellement à mener les affaires au nom et pour le compte de leurs parents sanctionnés ou d’autres proches ». Notons que sur cette liste, Hafez el-Assad rejoint sa mère Asma el-Assad qui y avait été ajoutée au cours du mois de juin dernier. Son père avait été sanctionné par Washington, depuis le début en 2011, de la répression visant à arrêter un mouvement de révolte populaire, ayant vite abouti à une grande guerre. Celle-ci a fait des millions de déplacés et plus de 380 000 morts. Le haut responsable américain a également déclaré que les Etats-Unis ont désormais inscrit sur ladite liste « plus de 50 soutiens-clés de Bachar al-Assad et leurs entreprises ainsi que certaines organisations militaires qui martyrisent le peuple syrien ».

Une loi promulguée en décembre

Le gouvernement américain a par ailleurs dans son viseur, au total 14 nouvelles personnes et entités, suite à une vague initiale de mesures punitives, ayant été annoncées au cours de l’entrée en vigueur de la loi « César ». Celle-ci avait été promulguée au cours du mois de décembre par le président américain Donald Trump. Le nom César est le faux nom d’un ancien photographe de la police militaire syrienne qui a quitté l’armée en 2013. Il avait pris avec lui 55 000 images qui montrent les abus et la brutalité au sein des prisons syriennes.