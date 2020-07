Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a été des accusations qui lui étaient reprochées, suite à l’enquête demandée par les Etats-Unis. En effet, le panel de trois experts indépendants qui devaient étudier les conclusions du comité d’éthique de la Banque africaine de développement a disculpé l’homme fort de la BAD. Selon la conclusion du rapport du panel des indépendants, le comité d’éthique de la BAD avait examiné comme il se doit, les accusations qui pesaient contre Akinwumi Adesina.

La promotion et la nomination de son beau-frère

Le comité d’éthique avait estimé que les accusations de mauvaise gestion et de malversation à l’encontre de l’homme fort de la BAD, n’étaient pas fondées. Plusieurs lanceurs d’alerte avaient autrefois blâmé l’ancien ministre nigérian, notamment sur le lobbying politique qu’il aurait effectué en faveur de certains chefs d’Etat, le traitement préférentiel accordé au Nigéria, la promotion et la nomination de son beau-frère. Le panel des trois experts a souligné que le comité d’éthique à la BAD n’avait pas eu tort de rejeter les 16 accusations de mauvaise gestion contre Akinwumi Adesina.

Un bilan salué par ses partenaires

Ces conclusions effectuées par le panel d’experts mettent par ailleurs un terme à plusieurs mois d’une affaire médiatisée et donnent des éclaircissements en vue de la réélection de ce dernier, pour un second mandat à la tête de l’institution panafricaine. Notons que ces conclusions apparaissent comme un soulagement pour Akinwumi Adesina. En dépit d’un bilan salué par les actionnaires et ses partenaires, le Nigérian continue d’être assez contesté à la BAD, pour sa gouvernance. Certaines personnes lui reprochent d’accorder les plus importants postes aux Nigérians.