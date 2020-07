D’après les spécialistes du laboratoire Tencent Security Xuanwu, il existerait un point faible dans les chargeurs rapides qui pourrait permettre aux pirates des réseaux informatiques de brûler des téléphones Android et des ordinateurs portables et ceci à distance. Cette faille dénommée BadPower dans les chargeurs rapides ne permet pas aux hackers d’avoir accès aux données personnelles du propriétaire du téléphone selon les spécialistes.

Les conséquences liées à cette défaillance dans les chargeurs rapides sont purement matérielles. Ajoutons qu’elles peuvent aussi avoir un mauvais impact sur la santé de l’utilisateur du smartphone. La conclusion à l’étude de ces spécialistes a été d’éviter l’utilisation des chargeurs appartenant à une autre personne afin d’être à l’abri des dommages que pourrait causer cette faille dans les chargeurs rapides et de mettre à jour le plus souvent possible les appareils. Il faut croire que la majorité des chargeurs rapides ont ce problème. Sur 35 chargeurs rapides examinés, 18 ont la faille BadPower, c’est-à-dire plus de la moitié.

Une puissance anormale de charge

En effet, par la faute de cette faille, les pirates des réseaux informatiques peuvent avoir une main mise sur la charge du téléphone. Ainsi donc, ils pourraient envoyer un degré de puissance de charge dépassant la normale, ce qui pourrait détruire le téléphone en le brûlant ou au mieux conduire à la panne de l’appareil qu’il s’agisse d’un téléphone ou d’un ordinateur portable.