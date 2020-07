Il ne faut pas se réjouir du classement de la Banque Mondiale, c’est l’essentiel qu’on peut retenir de l’analyse faite par Casimir KPEDJO de la récente publication de l’institution de Bretton Woods. Reçu en invité sur l’émission 100 % Bénin de SIKKA TV, ce mercredi 08 juillet 2020, l’analyste économique et Directeur de Publication du journal Nouvelle Économie, a donné son analyse des chiffres rendus publics par la Banque Mondiale. Il était en face d’Euloge Francis ATADE, Secrétaire Général du réseau des experts en gouvernance.

” Je suis prêt à contester “

Pour le compte de l’année 2020-2021, la Banque Mondiale a rendu public son nouveau classement des pays par groupes de revenus. Selon la nouvelle classification de la banque, le Bénin est passé de pays pauvre à un pays à revenu intermédiaire, de tranche inférieure. À en croire la publication des experts de la BM, le Revenu National Brut par Habitant (RNB) qui était de 870 dollars de 2018 au 1er juillet 2019 est passé à 1250 dollars de 2019 au 1er juillet 2020, soit 725000 FCFA. Ces chiffres ne reflètent pas la situation économique que vit le Bénin selon l’analyste économique Casimir KPEDJO.

Pour lui, la BM a collecté les données au ministère de l’économie et des finances sans prendre en compte certaines réalités que vivent les béninois. Il a fait son analyse à trois niveaux et estime qu’il est prêt à contester le classement rendu public par les experts de la BM pour le cas du Bénin. La fermeture des frontières du Nigeria d’avec le Bénin, les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, ce sont entre autres des paramètres qui ont impacté la vie économique des béninois, mais qui n’ont pas été pris en compte par la BM, selon le Directeur de Publication du journal Nouvelle Economie.

La fermeture des frontières intervenue le 20 août 2019 et les effets de la crise sanitaire ont ” fait chuté les recettes ” de la population et il est nécessaire que le nouveau classement de la BM dont les données ont été collectées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 tiennent compte de ces paramètres selon les analyses de Casimir KPEDJO. Ce qui ne fût pas le cas. L’expert en gouvernance, Euloge Françis ATADE a estimé à son tour que plusieurs aspects ont été pris en compte par l’institution avant l’actualisation des groupes de revenus de chaque pays.

Il en veut pour preuve les quatre progrès significatifs (la gestion économique améliorée, l’assainissement des finances publics, etc.) dont a fait cas la Banque dans sa publication. Mais pour l’homme des médias, spécialiste des questions économiques ” ce travail scientifique n’est pas une bible “. “je suis prêt à contester ” a-t-il affirmé. Passer de pays pauvre à un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, veut dire dans un terme plus clair passer de ” l’extrême pauvreté à un pays pauvre ” a l’en croire.

” 6 budgets en 5 ans… le PAG est un Échec “

La bible du gouvernement Talon, pour ainsi dire le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) était aussi au cœur des échanges des invités de Joel YETONDJI . Pour un PAG dont l’exécution est évaluée à plus de 9 mille milliards, Casimir KPEDJO estime que le gouvernement a élaboré, pendant cinq ans un total de six budgets dont le seuil n’atteint pas les 700 milliards. ” Le reste des projets, ça va se gérer comment dans le pays ? ” s’interroge-t-il, après avoir déclaré que ” le PAG est un échec “. C’était le moment pour lui de rappeler le déclin de quelques chiffres des budgets élaborés qui attestent que le plan d’élaboration des programmes du pouvoir de la rupture n’a pas connu de succès : 1986 milliards pour le budget de 2020 et 1383 milliards en 2021.

Toutefois, comme son vis-à-vis, il reconnaît que Produit Intérieur Brut (PIB) a connu une progression à partir de 2016. Bien qu’il partage son point de vue par rapport à la croissance du PIB, Casimir KPEDJO fait une nuance et précise que cela est dû à la présence du ” magnat du coton” aux affaires. Il faut rappeler que le classement de la BM est actualisé le 1er juillet de chaque année et se base sur le RNB de l’année écoulée.