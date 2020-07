C’est normalement ce mercredi 15 juillet que devait prendre fin la suspension des services du Ravip (Recensement administratif à vocation d’identification des personnes). Mais le gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’Identification des personnes (Anip) a dans la journée d’hier annoncé sa prorogation jusqu’au 30 juillet. Plus d’enrôlement au Ravip ni de demandes de retrait d’actes de naissance jusqu’à cette nouvelle date. Donc avant le 30 juillet personne ne peut inscrire son nom dans les fichiers de l’Anip ni prétendre vouloir faire une demande de retrait d’acte de naissance.

Pour Cyrille Gougbédji, la suspension de ces opérations jusqu’à la fin du mois s’explique par la menace de trouble à l’ordre public et la préparation du mécanisme de réception des demandes dans les mairies et arrondissements de Cotonou. Dans le communiqué qui annonçait la suspension jusqu’au 15 juillet, l’ANIP avait fourni comme raisons les pluies diluviennes perturbatrices et le non-respect des mesures barrières contre la Covid-19 par certains usagers.

Des millions d’actes de naissance numérisés

La menace de trouble à l’ordre public avait également été évoquée. C’est d’ailleurs la seule raison qui reste constante dans les deux décisions.Rappelons que la RAVIP a démarré en 2017. Et il a permis de numériser plus de 13 millions d’actes de naissance. “A l’issue des travaux de numérisation des résultats bruts ont permis de dénombrer 14 millions 336 mille 243 actes d’état civil dont 13 millions 808 mille 367 actes de naissance , 309 mille 028 actes de décès et 218 mille 848 actes de mariage” indiquait le compte rendu du conseil des ministres du 28 février 2020.