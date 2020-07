En raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, la foire de l’indépendance édition 2020 reportée sine die. Ainsi en a décidé l’agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex) qui a mis un embargo sur la tenue de la foire. Les populations habituées à cet événement commercial de renom devront revoir leurs prévisions.

La traditionnelle exposition des produits et articles du mois d’août, communément appelée foire de l’indépendance reportée. La forte propension des sujets testés positifs au coronavirus en est la véritable cause. La décision de report est annoncée par la structure étatique en charge de l’organisation de l’événement, l’agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) qui justifie la décision par les mesures barrières recommandées par le gouvernement.

De ce fait, l’agence de promotion des investissements et des exportations n’autorise pas pour l’heure, l’organisation d’une foire. Cependant, l’agence a indiqué qu’elle va veiller à communiquer la nouvelle date retenue pour la foire au public, compte-tenu de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus.

A noter que selon les derniers chiffres publiés par le bureau régional Afrique de l’organisation mondiale pour la santé, le Bénin a enregistré 1463 sujets testés positifs au Covid-19, avec 811 personnes sous traitement, 624 personnes guéries et 28 décès, à la date du 15 juillet 2020.