Après le Certificat d’études primaires (CEP), et le Brevet d’études du Premier Cycle (BEPC), place au Baccalauréat ce lundi 20 juillet 2020. Le lancement officiel des épreuves écrites de cet examen a eu lieu au CEG Houéyogbé dans le département du Mono. Le ministre de l’enseignement secondaire Kakpo Mahougnon était aux côtés de son collègue de l’enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladékan. Les candidats qui composent les épreuves du baccalauréat sont cette année au nombre de 95 mille 404 dont 35 mille 049 filles.

Ils ont été répartis dans 137 centres. Au cours du lancement des épreuves ce lundi matin, les ministres Kakpo Mahougnon et Eléonore Yayi Ladékan ont insisté sur le respect des mesures spécifiques indiquées dans le cadre de l’organisation de l’examen, et le respect des gestes barrières contre le coronavirus en général. Au titre des mesures spécifiques, il y a le port de masque par chaque candidat, et la désinfection des mains avant l’entrée et à la sortie des salles de composition.

“C’est comme le devoir surveillé auquel vous êtes habitués en classe “

Les deux ministres ont par ailleurs prodigué des conseils aux candidats. Kakpo Mahougnon dira que le « Bac n’est pas un concours, c’est un examen. C’est comme le devoir surveillé auquel vous êtes habitués en classe ». Sa collègue demandera aux candidats d’être serein et de ne pas se mettre la pression en abordant les épreuves. Elle a par ailleurs souhaité qu’ils fassent honneur à leurs parents en donnant le meilleur d’eux-mêmes.

Les deux autorités ont ensuite quitté l’établissement pour s’orienter vers les collèges d’enseignement général de Bopa et de Comè , toujours dans le département du Mono. Ils finiront par le Ceg Houèto, dans la commune d’Abomey-Calavi. L’objectif de cette tournée est de constater le bon déroulement de l’examen. Notons que le nombre de candidats a chuté cette année comparativement à 2019. En effet l’effectif était de 100 mille 024 l’année passée.