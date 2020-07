Le vendredi 03 juillet 2020, la Cour de Repression des Insfractions Econimiques et du Terrorisme (CRIET) a renvoyé pour une seconde fois le procès d’un ivoirien qui se présente comme un ancien militaire qui donnait de fausses alertes d’attentats terroristes. Selon les informations rapportées par La Nation, il est poursuivi avec un complice béninois pour ” des faits de complicité de faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie et complicité d’escroquerie “. En effet le procès avait déjà été renvoyé pour une première fois en juin dernier.

Les faits

Kalifala Touré qui prétend être un ancien militaire ivoirien a déposé ses valises au Bénin accompagné de son épouse, une femme de nationalité guinéenne après avoir fui son pays selon ses confidences. Depuis 2016, il séjourne au Bénin avec sa compagne. A en croire le média de service public, Kalifala Touré a rencontré lors de son séjour dans un hotel à Parakou Razacki Liadi Lawani. Celui-ci qui est un béninois, n’est rien d’autre que le gérant de l’hôtel.

Il aurait aidé le fugitif ivoirien à se faire établir une carte nationale d’identité et un certificat de nationalité. L’voirien devenu béninois s’est ” donné comme activité de lancer via internet de fausses alertes d’attentats terroristes aux autorités des pays de la sous-région “. Il aurait extorqué des fonds aux dirigeants en charge de la sécurité des pays de la sous-région. Le prétendu ancien militaire ivoirien a été arrêté avec son complice Razacki Liadi Lawani à hauteur de la frontière de Sèmè-kraké alors qu’ils s’apprêtaient à commettre un nouveau forfait. Ils ont tous été placés ” sous mandat de dépôt le 15 juin ” dernier.

Le verdict sera tombé dans quelques jours

Kalifala Touré et Razacki Liadi Lawani connaîtront leur sort dans quelques jours. Après un premier renvoie le 18 juin dernier, l’issue du procès était attendu pour le vendredi 03 juillet. Mais contre toute attente, le procès a été renvoyé à une session ultérieure. Il faut préciser que Razacki Liadi Lawani, le complice de Kalifala Touré n’était pas présent lors de l’audience du vendredi.