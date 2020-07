Enfants, jeunes, personnes âgées et handicapés, ce sont entre autres les différentes catégories de personnes qui iront, dès demain lundi à l’assaut du Brevet d’Étude de fin de Premier Cycle (BEPC). Ils sont au total 149 398 candidats à faire face aux épreuves du BEPC sur toute l’étendue du territoire national. Reçu ce dimanche sur l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, le directeur de la Direction des Examens et concours (DEC) , Roger KOUDOADINOU a indiqué que la DEC a enregistré cette année la candidature d’un candidat âgé de plus de 50 ans.

58 ans pour le plus âgé et 12 pour le plus jeune

L’examen du BEPC session de juillet 2020 va démarrer officiellement dans quelques heures. Le lancement officiel des épreuves se fera dans le centre de composition du Collège d’Enseignement Général ( CEG) 1 de Pobè. Tout en exposant les moyens mis en œuvres par le ministère pour éviter la propagation du nouveau virus, il a fait le point sur l’organisation de cet examen. Le nombre de candidats à l’examen du BEPC a baissé de 56 339 personnes. Le nombre de centres de composition a connu également une régression.

Le BEPC session de juillet 2020 a connu donc une diminution de 55 centres. À en croire l’invité de Marie-lea YEMADJRO , la DEC a enregistré cette année un candidat âgé de 58 ans. Il est le plus âgé des candidats. En plus de cela, le plus jeune candidat a cet examen a 12 ans. Au total, 233 centres vont accueillir les 149 398 candidats qui plancheront lors de la phase écrite de cet examen.