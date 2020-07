La justice américaine continue d’examiner les cas d’actes à caractère racial qui ont été posés contre des Noirs. En effet, ce lundi, la procureure de la ville de Saint-Louis a évoqué le cas d’un couple de Blancs qui a pointé des armes sur des manifestants pour les éloigner de leur maison. Les deux époux ont été inculpés et l’autorité judiciaire a souhaité qu’ils soient soit contraints de suivre un programme de rééducation.

Armé d’un fusil d’assaut et d’un pistolet

La scène se serait produite à la fin du mois de juin à Missouri. L’image du couple Mark et Patricia McCloskey armé d’un fusil d’assaut et d’un pistolet a fait le tour des réseaux sociaux et a suscité en son temps une vague d’indignations auprès d’internautes. Ils avaient brandi les armes contre le cortège qui passait auprès de leur domicile.

«Il est illégal de brandir des armes de façon menaçante contre ceux qui participent à des manifestations non violentes, et bien que la situation n’ait heureusement pas dégénéré tragiquement, ce type de comportement est inacceptable à Saint-Louis», a fait savoir dans un communiqué la procureure, Kimberly Gardner. «Nous devons protéger le droit de manifester pacifiquement et toute tentative de l’entraver en faisant de l’intimidation ne sera pas tolérée», a-t-elle poursuivi.

“J’étais terrifié…”

De leurs côtés, les mis en cause ont essayé de justifier leurs actes par le sentiment de peur qui les animait à la vue du cortège qui passait devant leur domicile pour aller vers celui du maire de la ville. «J’étais terrifié que nous soyons assassinés en quelques secondes, que notre maison soit brûlée, nos animaux de compagnie tués. Nous étions seuls face à une foule en colère»,avait confié à la presse locale Mark McCloskey.