Le 9 juillet dernier, la Première dame française, Brigitte Macron, s’est rendue du côté de Senlis, dans l’Oise. Cette dernière était accompagnée d’une troupe de comédiens, tous vêtus de costumes rappelant les plus belles heures du 18e siècle. Une visite surprise puisque personne ne s’attendait à ce que l’épouse du président vienne sur place.

Toutefois, cette visite tenait particulièrement à cœur à Brigitte Macron. En effet, les comédiens tournaient une petite série historique, intitulée « Les Aventures du jeune Voltaire ». Une série écrite par Alain Tasma et Georges-Marc Benamou, dont le tournage a été interrompu à cause du covid-19 et de la mise en place du confinement. Cette série relate notamment les débuts de Voltaire et les premières années de ce qui deviendra l’un des plus grands philosophes français.

Brigitte Macron, en visite surprise

Influencée par la pensée voltairienne, l’ancienne professeur de français a souhaité assister à ce tournage qui, pour elle, représentait tout un symbole. Celui du retour à la culture, tout d’abord, mais également celui de ses idéaux. Passant plusieurs heures à discuter avec les figurants, les acteurs et les équipes techniques, Brigitte Macron a également fait un choix fort.

Le retour de la culture

En effet, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte n’était pas présente. Celle qui vient d’être réélue à la tête du groupe n’a pas été conviée. Une décision assumée par la première dame, qui ne souhaitait pas envoyer un message d’ingérence dans les élections au sein du service public, ni même de quelconque influence sur les membres du CSA chargés d’élire le représentant du groupe France Télé.