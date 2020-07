Officiellement démarré le 06 juillet 2020, l’examen du certificat d’études primaires (CEP) a connu son épilogue la semaine écoulée. Selon le directeur des examens et concours (DEC) du ministère des enseignements maternel et primaire, la correction et le relevé du calcul des notes se feront du 20 au 27 juillet et les résultats, programmés pour le 6 août 2020.

Un mois après la phase écrite de l’examen du certificat d’étude primaire, session de juillet 2020, les candidats fixés sur leur sort, le 06 août prochain. En effet, selon le calendrier de programmation rendu public par le directeur des examens et concours, Victor Adohozin, l’élaboration des grilles de correction a effectivement démarré depuis lundi 13 juillet.

Conformément au calendrier établi, la première étape concerne la relecture et la validation des grilles par les correcteurs. Ensuite, le 17 juillet prochain, suivra la concertation avec les superviseurs. Le calendrier prévoit les travaux de secrétariat pour une semaine. La phase de correction prend effet à compter du 20 juillet suivi du relevé et du calcul des notes, qui seront bouclés le 27 juillet. Dès le 03 août, les résultats seront intégrés puis la proclamation des résultats prévue pour le 6 août 2020.