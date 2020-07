Le communiqué de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) en date du 7 juillet 2020 continue de susciter des réactions dans le rang des acteurs de la presse. Après le Conseil National du Patronat de l’Audiovisuel (CNPA), c’est au tour du Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-BENIN) de sortir de son silence afin d’amener l’institution à opter pour une politique légale et professionnelle de régulation de la presse en ligne au Bénin. En effet, tout en invitant la HAAC à “ être rigoureuse et logique avec elle-même “, le CNPA avait dans un communiqué en date 10 juillet 2020 exprimé son étonnement suite à la publication du communiqué de l’institution.

La HAAC tente de se justifier

” Régulation de la presse en ligne au Bénin “, c’est l’objet inscrit sur le communiqué du bureau exécutif national du Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-BENIN). Il est rendu public ce samedi 11 juillet 2020. Le bureau exécutif national du REPROMED-BENIN a analysé à travers son communiqué le fond de la conférence de presse animée par l’institution le vendredi dernier ainsi que son communiqué du 7 juillet 2020. Il a indiqué qu’il aurait souhaité que la HAAC l’associe en tant qu’association pionnière des médias digitaux au Bénin, dans sa démarche d’exposer les actions qu’elle a entreprises pour régulariser les médias en ligne et avant tout promesse de fermeture de ces médias.

Le REPROMED-BENIN ” aurait souhaité une démarche préalable de consultation, d’explication avant toute promesse d’application stricte de la loi qui va contraindre une fois encore au chômage, plusieurs dizaines de professionnels ” peut-on lire dans le communiqué. Tout en analysant la dernière sortie de la HAAC, le bureau exécutif national de l’association des médias en ligne a expliqué que Prosper MORETTI et son équipe reconnaissent que la lenteur dans la régulation de la presse en ligne au Bénin est une faute qui leur incombe. Selon le REPROMED-BENIN, la HAAC n’a pas respecté les délais de son cahier des charges et tente de se justifier. ” Contrairement au délai de trois mois indiqué dans le cahier des charges pour que la HAAC donne suite aux dossiers qu’elle reçoit (confère Titre 1, article 8), c’est plus de deux ans après que l’institution tente de se justifier “.

Il y a ” nécessité de revoir les textes qui régissent les médias en ligne “

Face à la situation actuelle que vivent les médias digitaux au Bénin, il urge de revoir la politique de régularisation de la presse en ligne à en croire le communiqué. Il y a ” nécessité de revoir les textes qui régissent les médias en ligne ” précise-t-il avant d’ajouter plus loin que le REPROMED-BÉNIN se rendra disponible pour apporter sa contribution dans le processus de reconnaissance des médias en ligne au Bénin. La voix du dialogue est la ” la meilleure pédagogie ” conclut le communiqué.