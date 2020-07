L’actuel locataire de la Maison-Blanche compte sur les recherches des laboratoires pharmaceutiques pour vaincre la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus qui sévit dans le pays. Ce lundi 27 juillet, alors qu’il visitait le site de production en Caroline du Nord d’un vaccin expérimental, Donald Trump est revenu sur l’espoir qu’il fonde sur les recherches qui sont en cours dans les différents laboratoires. Pour le président américain candidat à sa propre succession, son pays est très bien placé pour mettre sur pied un vaccin avant la fin de l’année.

6,3 milliards dans la recherche

« Nous serons victorieux sur le virus en déchaînant le génie scientifique américain », a notamment fait savoir le milliardaire républicain qui s’est affiché pour la seconde fois en public avec son masque de couleur noire. On retiendra que l’administration Trump a injecté 6,3 milliards depuis le mois de mars pour la recherche de vaccins. Plusieurs laboratoires ont été mis en compétition pour atteindre rapidement cet objectif. Sur cette liste de laboratoires concurrents on note la présence de Johnson & Johnson, Pfizer et AstraZeneca, et chez deux petites sociétés de biotechnologie, Novavax et Moderna.

Plusieurs autres laboratoires en contrat avec les USA

Parmi ces différentes sociétés, Moderna s’est démarquée du lot et a commencé lundi la dernière phase des essais de son vaccin-candidat aux États-Unis. Cette performance n’a pas échappé au président américain qui a exprimé sa satisfaction face à ce travail. « Jamais un vaccin contre un nouveau pathogène n’est allé aussi vite », avait-il indiqué. Les autorités américaines sont également en contrats avec plusieurs autres structures qui fourniront en priorité aux Etats-Unis, les premières doses de ce vaccin. « Nous avons lancé la production massive des candidats les plus prometteurs, pour que dès le premier jour, ils soient disponibles pour les Américains immédiatement », a confié le président américain.