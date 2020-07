Il y a quelques semaines, le député Alidou Démonlé Moko mourrait de la Covid-19. Ce qui a semé un vent de panique àu parlement. Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, a rapidement donné des instructions pour que ses collègues et tout le personnel du parlement soient dépistés. Depuis, les autres patrons d’institutions de la République et des ministères veulent aussi passer leur personnel sous ce test de dépistage.

Le Médiateur de la République Joseph Gnonlonfoun a organisé le vendredi 10 juillet dernier à Porto-Novo, une rencontre d’information qui a connu sa participation effective et celle du personnel civil et militaire de l’institution qu’il dirige. Il y avait également des responsables de la direction départementale de la santé de l’Ouémé et du plateau. Ceux-ci ont été invités par le médiateur pour expliquer le processus de dépistage au Covid-19 au personnel.

Le dispositif de dépistage attendu au niveau de l’institution

Yves Oké qui représentait le directeur départemental de la Santé Ouémé-plateau a invité les agents de l’institution à se soumettre à ce test pour leur sécurité sanitaire personnelle. Notons que très prochainement le dispositif de dépistage va se déplacer au niveau de l’institution afin que les tests aient lieu.

Pour rappel, le Bénin compte à la date du samedi 11 juillet 2020, 1378 cas confirmés de Covid-19. Il y a 557 qui ont recouvré la santé et 26 décès. Au vu du nombre de morts qui augmente il urge de respecter les mesures d’hygiène et de prévention édictées par le gouvernement.