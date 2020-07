Le prince de Toronto a une fois encore fait parler de lui. En effet, sur une collaboration avec Headie One, le rappeur canadien Drake a dévoilé du lundi au mardi 21 juillet le titre Only you Freestyle. Une chose qui aura tout de même attiré l’attention des internautes et qui fait la particularité de ce titre est la langue dans laquelle le rappeur canadien a rappé. Il a bien voulu passer un message à ses admirateurs ayant en partage la langue arabe. Ce court passage aura suscité beaucoup de réactions auprès des usagers des réseaux sociaux.

« I look like Youssef, look like Hamza »

Quelques secondes avant de s’essayer à la langue arabe, Drake a rappelé le commentaire qui est souvent fait sur ses origines. Il indique que nombreux sont ces personnes qui le confondent à un maghrébin. « I look like Youssef, look like Hamza », avait fait savoir. La vidéo qui a été publiée sur la plateforme de vidéos YouTube est caractérisée par des faux airs de freestyle qui renvoient à l’ancienne génération. Le réalisateur a visiblement fait l’option de l’obscurité dans une grande partie. Le seul éclairage perceptible est la lumière des phares.

On y voit également quelques figurants stoïques tenant le verre à la main. Rappelons qu’il y a quelques jours, le rappeur canadien s’était déjà fait remarquer par une collaboration qu’il avait faite avec DJ Khaled. Alors que la plupart des fans croyaient qu’il s’exprimait en grec, ils ont été surpris de comprendre par la suite qu’il avait abandonné l’anglais pour le français. « Survoler Paris » et « Je suis ton génie » avait-il laissé entendre.