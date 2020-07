Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur le fleuve Niger, a engendré une crue débordante. Une barque contenant quatre personnes a chaviré et a occasionné deux morts et deux personnes disparues. Une situation déplorée par les autorités locales.

Encore des pertes en vie humaines sur nos cours d’eau. Samedi 04 juillet 2020, le fleuve Niger a enregistré un naufrage dont le bilan fait des décès. En effet, une barque transportant quatre individus a chaviré et a fait deux morts non encore identifiés et deux autres personnes non retrouvées.

Les victimes en raison de la fermeture des frontières dues à la riposte contre la pandémie du coronavirus, ont voulu échapper au contrôle en contournant le dispositif. Les quatre passagers ont donc entrepris de prendre par la voie fluviale avec leurs marchandises. Malheureusement, ils ont subi la furie des eaux avec à la clé le chavirement de la barque.

Par ailleurs, il est à noter que les passagers proviennent du Niger. Le bilan est mortel. On dénombre deux morts dont l’identité des victimes n’est pas encore connue et deux autres personnes introuvables. Pour le moment, les autorités locales du Niger poursuivent les recherches pour retrouver les personnes disparues.