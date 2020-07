Le prince Harry et son épouse Meghan Markle auraient blessé la reine d’Angleterre, Elizabeth II. Selon les révélations du livre « Finding Freedom », dont les premiers extraits ont été publiés ce samedi 25 juillet 2020 par un média britannique, une question d’argent aurait entraîné la plus grosse des disputes entre la monarchie et le couple princier. En effet, selon les financiers de Buckingham, les demandes du prince Harry étaient « complètement irréalistes ». Pourtant, tout au long de leur déclaration du 08 janvier dernier, Harry et Meghan avaient fait part de leur intention de « travailler pour devenir financièrement indépendants », tout en accordant leur soutien total à la reine.

Ils ne se sentaient pas protégés

Même s’il faut dire que l’ouvrage semble prendre position pour le couple, il a quand même souligné une mauvaise volonté de leur part, qui aurait surtout « blessé la reine ». Harry et Meghan auraient même essayé de briser le protocole pour aller lui parler directement, afin de calmer la situation. Par ailleurs, d’après les auteurs du livre, le prince Harry et son épouse ne se sentaient pas très protégés par leurs proches et avaient même été jaloux de la place prise par les Cambridge, dans la famille royale. La tension n’a fait qu’augmenter entre les princes William et Harry, jusqu’à ne plus s’adresser la parole. La récente apparition des deux couples remonte au début du mois de mars, à l’Abbaye de Westminster.

La froideur entre les deux couples, qui riaient ensemble autrefois, avait marqué la rencontre. L’épouse du prince William, la duchesse Catherine, de Cambridge, aurait aussi « délibérément snobé » Meghan Markle. Toute en larmes, cette dernière aurait même dit à un ami, « avoir abandonné sa vie pour cette famille », et avoir été « prête à tout pour eux ».