Le club gallois de football Cardiff City, a une nouvelle fois attaqué le FC Nantes, concernant une irrégularité trouvée dans le transfert d’Emiliano Sala, joueur argentin décédé il y a plus d’un an dans un accident d’avion. L’information a été donnée ce mercredi 22 juillet 2020 par un média sportif français, qui a précisé que le club a saisi la fédération anglaise. En effet, l’agent Mark McKay qui s’est chargé du transfert, avait été à la fois mandaté, en novembre 2018, mais sans date précise, par le club anglais West Ham et par le FC Nantes, le 21 novembre 2018, à travers sa société Mercato Sports Ltd, afin de vendre le joueur à un club anglais.

La situation « devient pathétique »

Dans les transferts, un double mandat est une pratique formellement interdite. Me Antoine Vey, avocat du club gallois a confié à un média français, que cette découverte constitue une grande évolution dans le dossier. « Elle conforte Cardiff dans l’idée que le transfert d’Emiliano Sala a résulté d’une série de manœuvres frauduleuses qui ont des conséquences sur le plan contractuel mais aussi pénal. » a-t-il déclaré. Cette situation a par ailleurs fait réagir dans l’entourage du FC Nantes, où certaines personnes ont estimé que la situation « devient pathétique ». Pour un membre de l’entourage du FC Nantes, « on ne compte plus les pseudo-rebondissements avec Cardiff. Ils ont pourtant été tous démentis par les faits. Il ne faut pas oublier que la FIFA a par exemple donné raison à Nantes et demandé à Cardiff de régler une partie du transfert. »

Notons qu’en janvier 2020, Cardiff City avait déposé une plainte à Nantes pour éclairer la mort de l’attaquant argentin. La plainte déposée contre X avait été transmise au parquet de Nantes. Le premier volet portait sur les modalités de transfert mettant en cause le FC Nantes et son président Waldemar Kita. Le deuxième volet concerne l’organisation du vol durant lequel Emiliano Salla a trouvé la mort.