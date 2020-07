Les écoliers de la classe du Cour moyen deuxième année (CM2) vont à l’assaut du Certificat d’étude du primaire (CEP) session de juillet 2020 qui démarre ce lundi 6 juillet 2020. Ils sont au total, 206.313 candidats dont 98.614 filles répartis dans 746 centres répandus sur toute l’étendue du territoire national. Ils vont subir les épreuves écrites, orales et sportives pour cette session de juillet 2020. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 77 soit 18 aveugles, 06 candidats à infirmité motrice d’origine cérébrale et 52 sourds muets.

Le ministre de l’enseignement maternel et primaire Salimane Karimou, a rappelé, le samedi 4 juillet 2020, aux candidats ainsi qu’aux acteurs impliqués dans le déroulement de cet examen que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour assurer leur protection face au coronavirus et garantir le bon déroulement du CEP 2020. Salimane Karimou a informé de la mise à la disposition en nombre suffisant de gels hydroalcooliques et l’installation de dispositifs de lavage des mains dans chaque salle de composition. Les surveillants de salle sont instruits de passer le gel dans les mains de chaque candidat soit à l’entrée de la salle, soit après l’installation des candidats dans la salle quand les conditions ne sont pas favorables pour une application du gel à l’entrée.

Respect strict mesures barrières

Le gel doit être appliqué à chaque entrée des candidats dans les salles. Il y a également le port obligatoire de masque de protection. Les candidats, les surveillants de salle et tous les autres acteurs (superviseurs, agents de santé, forces de l’ordre, vendeuses de mets, etc.) sont astreints au port de masque pendant tout le déroulement de l’examen. La disposition spatiale indiquée par la Direction des Examens et Concours à travers la note de service n°0039/Dec/Memp/Dc/Sgm/Ste/S du 19 mai 2020 doit être observée dans toutes les salles pour garantir la distance sociale d’un mètre au moins entre les candidats et le respect du livret de bord des chefs centre.

Des épreuves sportives aménagées

Selon l’inspecteur Mounirou Yalou de la direction de l’inspection pédagogique, de l’innovation et de la qualité au ministère de l’enseignement secondaire, des mesures ont été prises pour tous les examens. Au CEP, au BEPC, au BAC et CAP, il n’y a pas de sports de contact au programme cette année afin de faire respecter les mesures barrières. «Tous les sports collectifs, football, basketball, handball, volley-ball, les sports de combats, tout ça est d’abord supprimé. L’endurance est également supprimée. L’effort est de longue durée, les départs et les arrivées des courses d’endurance donnent lieu à des rapprochements coureurs », a expliqué l’inspecteur. Il relève qu’ils ont circonscrit «l’ensemble des épreuves aux sports purement individuels notamment les sauts (saut en hauteur, saut en longueur), les lancers de poids et la gymnastique ». Les ateliers vont être démultipliés. Pour le lancer de poids, il est aussi prévu de rendre individuel l’utilisation du matériel. Il est prévu la désinfection de l’engin toutes les fois qu’un candidat fini de l’utiliser. Le grimpé à la corde et la course de relais sont supprimés. Le port de masque reste obligatoire. Pour des enfants qui estiment qu’ils sont suffoqués, il leur est permis d’enlever le masque avant l’épreuve et de le remettre juste après.