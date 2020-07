Avec l’arrivée de Donald Trump à la tête de la maison blanche, les relations entre Washington et Pékin se sont fortement dégradées. Il y a de fortes tensions entre les deux superpuissances et on peut constater cela dans plusieurs domaines. Fin 2018, la Chine et les États-Unis sont entrés dans un terrible conflit commercial qui a eu de lourdes répercussions sur l’économie mondiale. Sur le plan militaire, le climat est également pesant. Ce jeudi 30 juillet, les autorités chinoises ont annoncé avoir procédé à des exercices militaires dans la zone de mer de Chine méridionale ce qui a fait réagir les américains.

La mer de Chine méridionale est un vaste territoire qui suscite beaucoup d’intérêt pour des pays comme la Malaisie, le Vietnam, les Philippines ou Brunei. Cependant, la Chine qui possède une immense puissance souhaite faire main basse sur toutes les îles bordant la mer. Normalement, chaque nation contrôle plusieurs îles mais sur le terrain, ce n’est pas aussi simple que ça. Les États-Unis ont toujours condamné l’attitude des chinois en mer de Chine méridionale, Washington a ainsi déployé une flotte navale dans cette zone contestée pour parer à toutes velléités des chinois.

“Les objectifs attendus ont été atteints“

L’annonce de ce jeudi 30 juillet par l’empire du milieu sonne donc comme un défi lancé à l’encontre des USA qui n’ont pas tardé pour dépêcher deux portes avions dans la zone. Il faut dire que Pékin a mobilisé l’artillerie lourde pour mener cet exercice militaire qui a nécessité la participation de l’aviation navale. “IIs (avions bombardiers)ont effectué des décollages et atterrissages diurnes et nocturnes, des raids longue distance ou encore des attaques de cibles maritimes.Les objectifs attendus ont été atteints“ a livré un responsable du ministère de la Défense. Le ton est ainsi donné reste à savoir s’il n’y aura pas une escalade des tensions.