Cédric Chouviat est un livreur âgé de 42 ans, décédé le dimanche 5 janvier dernier des suites d’un malaise cardiaque, lors de son interpellation le vendredi précédent. Ce triste évènement après un contrôle policier mouvementé près de la Tour Eiffel au cours duquel il a été plaqué au sol un peu comme dans l’affaire de Georges Floyd. Les trois agents de police impliqués dans la mort du livreur avaient été placés en garde à vue.

Ce jeudi, Laurent-Franck Liénard, l’un des avocats des mis en cause a annoncé qu’ils ont été mis en examen pour « homicide volontaire ». Toutefois, la famille de la victime a considéré « que la qualification d’homicide involontaire n’est pas adaptée à la violence et à l’agressivité des fonctionnaires de police, telle qu’elle ressort des vidéos de témoins et passants » en précisant que ce sont des coups volontaires qui ont occasionné la mort Cédric Chouviat.

La famille satisfaite

Néanmoins, lors de la conférence de presse qu’elle a animée de concert avec les avocats de leur fils, la famille a manifesté son satisfécit pour le travail abattu par la justice, estimant que l’affaire servira d’exemple dans de prochains dossiers de violences policières. Tout comme dans le cadre du noir américain Georges Floyd mort asphyxié sous le genou d’un policier blanc aux USA, qui criait « je ne peux plus respirer », Cédric Chouviat aussi selon ses avocats avait crié sept fois « j’étouffe » d’après les vidéos de la scène enregistrées par les passants. Pour rappel, la mort de George Floyd le 25 mai dernier avait provoqué des géants mouvements de protestation dans le monde entier contre les violences policières.